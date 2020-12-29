Если решили уехать. В каких городах можно провести новогодние праздники

Одни привыкли отмечать Новый год по-домашнему - за просмотром любимых фильмов и тихими посиделками в кругу близких людей. Ну а другие не представляют новогодние каникулы без путешествий и новых впечатлений. В связи с непростой эпидситуацией по коронавирусу лучше выбрать первый вариант. Но если вы все же собираетесь в небольшое путешествие, соблюдайте меры предосторожности - носите маску и перчатки и обязательно пользуйтесь антисептиком.

Накануне больших праздничных выходных редакция ИА «Пенза-Пресс» составила собственный топ городов, которые можно посетить в первые дни нового года. Мы учли цены за проезд и жилье, и, конечно же, указали самые интересные события. Стоит отметить, что массовые гуляния во многих городах отменили, но туристы все же могут погулять по украшенным новогодним улицам и зарядиться праздничным настроением.

Калуга

Первое место в топе занимает Калуга - в 2021 этому городу присвоили статус новогодней столицы России. А это означает, что здесь к празднованию Нового года готовились особенно тщательно.

Как добраться. Примерное время в пути на собственном автомобиле составит 9,5 часов. Можно добраться и на поезде, но ехать придется почти вдвое дольше, и к тому же - с пересадкой. Сначала – до Москвы, а уже потом – в Калугу. Минимальная стоимость двух билетов за сидячие места – 1365 рублей. Если до столицы вы захотите ехать в плацкартном или купейном вагоне, за два билета придется отдать от 2000 до 2200.

Где остановиться. Можно остановиться в апартаментах. Сутки проживания в отдельной квартире стоят в среднем 1500 рублей. Есть и более бюджетные варианты, но нередко такое жилье находится далеко от центральной части города, где кипит вся праздничная жизнь. В гостиницах цена стандартного двухместного номера начинается от 1200 рублей, но такое жилье лучше бронировать заранее.

На что посмотреть. Праздничные мероприятия в новогодней столице России уже начались. Они будут проходить на 8 площадках города до 9 января. Самые яркие события запланированы на выходные. Кстати, если вы путешествуете с ребенком, советуем заглянуть в резиденцию Деда Мороза - она расположена в парке культуры и отдыха. Так же в праздничной программе – пиротехнические шоу, театрализованные представления, карнавал и дискотека. На январских каникулах программа будет не менее насыщенной – в первые дни 2021-ого состоится фестиваль горячих напитков, новогодний легкоатлетический забег, конкурс-парад новогодних костюмов. Подробную программу можно посмотреть на сайте kaluganovogodnyaya.ru.

Самара

Если далеко ехать не хочется, этот город – идеальный вариант. Доберетесь за несколько часов, увидите зимнюю Волгу и, если позволит погода, вдоволь нагуляетесь – в старом городе есть на что посмотреть. А к Новому году улицы украсили красивейшей иллюминацией.

Как добраться. Это самый близкий к Пензе город в нашем списке. Дешево и быстро можно доехать на поезде. Вариантов несколько, минимальная стоимость билета в плацкартном вагоне составит около 1200 рублей.

Где остановиться. Выбирайте апартаменты или гостиницу. Проживание будет стоить примерно 1000 рублей за сутки. Чуть дороже – двухместные номера в гостиницах, цена за сутки в двухместном номере составит порядка 1300 рублей.

Куда сходить. Если вам удастся остановиться в историческом центре, отправляйтесь на пешую прогулку – выбирайте маршрут, который приведет вас к площади Славы – именно там уже подготовили одну из самых красивых новогодних иллюминаций. Издалека она напоминает сверкающий ледовый дворец. С Волжского спуска отправляйтесь на прогулку по набережной. Поклонникам активного отдыха рекомендуем добраться до парка Гагарина – там зимой открывается один из самых протяженных катков. А на площади Куйбышева можно заглянуть в усадьбу Деда Мороза. Что касается массовых гуляний, то они из-за ситуации с коронавирусом остаются под вопросом.

Рязань

Как добраться. Проще всего доехать до Рязани на поезде, билет в плацкартный вагон обойдется вам примерно в 1300 рублей.

Где остановиться. Апартаменты в историческом центре города будут стоить в среднем 1300 рублей за сутки. Также туристы могут остановиться в гостиницах – цена за стандартный двухместный номер составляет примерно 1500 рублей.

Куда сходить. В Рязани придумали собственную концепцию празднования Нового года. Главный зимний праздник будет тематическим, он называется «Новогодняя почта и Рязанский почтальон» (0+). У этого почтальона даже есть свой ТикТок, аккаунт в Instagram, которые он активно ведет. Кроме того, будет работать телемост из Резиденции рязанского Деда Мороза. В центре города установят экраны, на которых будут транслироваться онлайн-мероприятия, новости, экскурсии по музеям и улицам, концерты и музыкальные ролики. Но и оффлайн мероприятия в городе не менее интересные - в праздничные дни по Рязани можно прокатиться на двух брендированных автобусах «Новогодний Почтобус». В необычном транспорте туристы могут встретить оркестр Дедов Морозов, а также увидеться с Дедом Морозом и Снегурочкой и сказочными персонажами. На некоторых остановках они будут поздравлять горожан с Новым годом. Советуем выйти у Центрального парка культуры и отдыха – его оформят в тематике Новогоднего леса.

Тула

Как добраться. Большинство маршрутов из Пензы – только с пересадкой в Москве. Но время в пути не будет очень долгим – из столицы в Тулу вы будете ехать всего несколько часов. Стоимость двух билетов в один конец составит около 2 500 рублей.

Где остановиться. Стоимость двухместного номера в гостинице составляет примерно 1800 рублей, апартаменты будут стоить от 1100 рублей.

Куда сходить. В Туле, как и во многих других городах, устраивать масштабные гуляния не планируют. На центральной площади будет работать ярмарка, а еще откроется для посещения Губернский каток. Общественные пространства останутся открытыми для посещения. По улицам города проедется автобус с Дедами Морозами. Кроме того в онлайн-формате пройдет фестиваль «Дикая мята Z» - его будут транслировать на мультимедийных экранах на пл. Ленина и Казанской набережной. А еще на Новый год экраны будут транслировать музыкальные клипы, поздравления, праздничные новогодние передачи для тех, кто решит встретить 2021 год на улице. 4 января на набережной пройдет Большое after-party Нового года «Держи быка за рога» - для гостей готовят традиционный зимние игры, выступления музыкальных коллективов и праздничные фотозоны. С 25 декабря по 7 января в городе будет проходить конкурс креативных елок. А если вы будете в Туле в первый день Нового года, то сможете принять участие в акции Тульского Эрмитажа. 1 января в 21:21 на улицу Металлистов в музейном квартале города на улицу выйдут артисты и музыканты с зажженными бенгальскими огнями.

«Нужно помнить, что любой выезд с целью отдыха – дополнительный риск, лучше провести праздники дома, мы не рекомендуем перемещение между регионами, чтобы исключить риски заражения, потому что любая поездка - это дополнительная концентрация людей в замкнутом пространстве и тепличные условия для распространения возбудителя вируса. Говоря о приглашении на праздник, если у человека есть недомогания, то ему следует воздержаться от этого и вызвать врача, а после пройти необходимый объем диагностических исследований. Даже если это не коронавирус, есть и другие заболевания. Я напоминаю, что мы находимся в периоде подъема заболеваемости гриппом и другими респираторными инфекциями. По числу гостей нормативов нет, но чем меньше, тем лучше. Могу сказать, что не более 10 человек», - призвал на брифинге ИА «Пенза-Пресс» начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора региона Михаил Баев.

Стоит отметить, что масса новогодних мероприятий запланирована и в Пензе. В частности, дети и взросые могут сходить на новогодние представления и спектакли. Их список мы собрали в одном большом материале здесь.

Возрастные ограничения на перечисленные мероприятия - 0+.

Виктория Сысоева