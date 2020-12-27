В 2021 году будет нельзя сдать ЕГЭ досрочно

В Минпросвещения России рассказали, когда школьники в 2021 году будут сдавать ЕГЭ.

Как сообщает телеканал «360», сдача пройдет в период с 31 мая по 2 июля. Пройти экзамен досрочно будет нельзя.

«Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в формате ЕГЭ должна пройти с 31 мая по 2 июля, дополнительный период ЕГЭ — с 12 по 17 июля», - рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

По его словам, итоговое сочинение школьники будут писать во второй половине апреля. Для тех, кто не будет поступать в вуз, сдача ЕГЭ пройдет с 24 по 28 мая. Для выпускников досрочный период прохождения экзамена отменяется.

«Данные решения приняты в интересах здоровья и безопасности всех участников и организаторов экзаменов, чтобы снизить эпидемические риски и сделать проведение итоговой аттестации школьников в 2021 году максимально безопасным», — подчеркнул министр.

Все экзамены будут проходить с соблюдением мер безопасности и предписаний Роспотребнадзора.