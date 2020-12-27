В Пензенской области коронавирус унес еще три жизни

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина в Telegram-аккаунте сообщила о смерти еще троих жителей региона, заразившихся коронавирусом.

С болезнью не справились мужчины 53 и 79 лет, а также 53-летняя женщина. У всех пациентов было осложнение в виде пневмонии.

Напомним, режим повышенной готовности в регионе продлен до 15 января. Роспотребнадзор просит не пренебрегать мерами безопасности: носить маски, соблюдать социальную дистанцию и как можно чаще мыть руки с мылом.