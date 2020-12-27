В Пензенской области на социальные проекты НКО выделят 7,3 млн руб

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В Пензенской области в 2021 году на реализацию социально значимых проектов некоммерческих организаций выделят 7 млн 298,2 тыс. рублей.
Как сообщается в Telegram-канале пензенского правительства, всего планируется поддержать 31 проект. Среди них:
- «Доступный акселератор проектных инициатив» – новый формат социальной адаптации людей с инвалидностью в арт-поместье «Новые берега» АНО «Квартал Луи»;
- «Активная Пенза» (ресурсная поддержка НКО) творческого объединения «ПензаХобби»;
- «От истоков Суры до могилы Героя» Пензенского реготделения Поискового движения России;
- «Гимнастика детям «Мы сможем» Федерации эстетической гимнастики» Пензенской области;
- «Шахматное наследие» общественной организации «Башмаковское землячество».