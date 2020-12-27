Известен суточный прирост больных коронавирусом пензенцев на 26 декабря

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На сайте стопкоронавирус.рф появилась информация о новых случаях коронавируса в Пензенской области на 11 часов 26 декабря.
Так, новых случаев – 199. За все время наблюдений в регионе выявлено 25 053 зараженных, выздоровело 20 345, умерло – 306. За сутки из больниц выписали 114 человек, скончалось трое.
Напомним, в Пензенской области действует режим повышенной готовности. Необходимо соблюдать социальную дистанцию, носить маски и пользоваться дезинфицирующими средствами.