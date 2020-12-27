Новый год идет. Директор зоопарка поделился видео с пензенским Умкой

«Новый год идет?» - подписал он видео, на котором Умка, стоя у бассейна, поднимается на задние лапы и смотрит по сторонам.

Ранее информагентство рассказывало непростую историю пензенского белого медведя. Он был найден 7-8-месячным на берегу Охотского моря. Малыш в таком возрасте был обречен – он бы не выжил самостоятельно, без мамы, потому что не умел охотиться, мог пострадать от браконьеров и взрослых белых медведей. Поэтому было принято решение передать его в российский зоопарк.

Первый год своей жизни медведь прожил в Москве, потому что сначала для него не было места, затем переехал в пензенский зоопарк – сначала в маленький вольер. Потом для него был построен новый, он обошелся в 26 млн рублей. В нем есть всесезонный бассейн: даже зимой вода подогревается, хлорируется, фильтруется. Есть антиподкопная система, антивандальные стекла.