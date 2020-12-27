Пензенцы могут подписаться на аккаунты управления по регулированию тарифов в соцсетях

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Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области приглашает подписываться на свои страницы в соцсетях, где пользователи могут сообщить о своей проблеме, задать интересующий вопрос и поделиться новостями.
Аккаунты доступны по следующим ссылкам:
- «ВКонтакте»: https://vk.com/club188803276;
- «Одноклассники»: https://ok.ru/group/56785889132561;
- Instagram: https://www.instagram.com/urtiepenzenskoyoblasti/;
- Twitter: https://twitter.com/URTiE_PO;
- Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100049715117769.
Если же вам необходим официальный письменный ответ, обращение нужно направлять через интернет-приемную управления. Также письменные заявления, предложения, жалобы принимают по адресу: Виноградный 2-й проезд, д.30, г. Пенза, 440066.