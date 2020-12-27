Ушла из жизни бывшая артистка пензенского драмтеатра Тамара Марсова

В пензенском областном драмтеатре сообщили об уходе из жизни на 94-м году заслуженной артистки РСФСР, члена Союза Театральных Деятелей России с 1953 года Тамары Евдокимовны Марсовой.

Артистка скончалась 25 декабря после продолжительной болезни.

«Уход из жизни Тамары Евдокимовны Марсовой — это тяжелая потеря не только для пензенского театра, но и для всего российского театрального искусства, которому она преданно служила многие годы. Коллектив Пензенского драматического театра скорбит об утрате и выражает глубокие соболезнования родным и близким Тамары Евдокимовны. О месте и времени прощания с покойной будет сообщено позже», - сообщили в учреждении культуры.

Тамара Марсова родилась в 1927 году в Новосибирске. Окончила Кемеровскую театральную студию. Служила в театрах Кемерова, Новокузнецка, Бреста, Владимира, Иванова, Орджоникидзе, Ставрополя. В сезоне 1956-1957 вместе с мужем, легендарным режиссером Семеном Моисеевичем Рейнгольдом, работала в Пензенском драмтеатре. В 1971 году они вернулись в Пензу.

Тамара Евдокимовна отдала театру 52 года жизни, сыграв сотни ролей, и немалую часть из них — на сцене Пензенского драматического, где прослужила 23 года. 1 октября 1982 года ей было присвоено почетное звание заслуженной артистки РСФСР.