В Пензенской области за сутки коронавирус подтвердили у 42 детей

Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Пензенской области опубликовал статистику по заболевшим на 26 декабря.

За сутки диагноз подтвердили еще у 199 человек, среди них 42 – дети от двух до семнадцати лет.

Больше всего заболевших традиционно в Пензе – 87. На втором месте Башмаковский район – 24, третье место делят Бессоновский, Никольский и Сердобский – по 15.

В Мокшанском районе – семь новых случаев ковида, в городе Заречном и Нижнеломовском районе – по пять, в Пензенском, Земетчинском и Сосновоборском – по четыре. В Шемышейском – три, в Колышлейском, Кузнецком, Белинском и Каменском – по два, в Иссинском, Бековском и Тамалинском – по одному.



