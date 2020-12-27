Центр «Мой бизнес» в Пензе присоединился к благотворительной акции

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В декабре Минэкономразвития РФ запустило благотворительную акцию по сбору новогодних подарков для нуждающихся категорий граждан. Организатором проекта в Пензенской области стал региональный центр «Мой бизнес» при поддержке минэкономики.
Новогодние подарки получат ребята из многодетных и малоимущих семей. Сувениры подобраны со смыслом: для детей приготовлены настольные бизнес-игры, умные гаджеты, интересные книги по бизнес-обучению и, конечно, новогодние сладости.
Такие подарки позволят детям в игровой форме открыть большой мир бизнеса, а специальная литература поможет узнать опыт успешных молодых предпринимателей по запуску своего дела.
Бизнесмены Пензенской области приняли в проекте активное участие. Фонд поддержки предпринимательства региона благодарит кондитерские фабрики «Ванюшкины сладости», «Родник сладостей», «Русский кондитер», компании «Консит», «Бегин», «Лингва», которые не остались равнодушными и помогли в формировании новогодних наборов.
Вручать подарки будут на наступающей новогодней неделе.