Буксующие машины и пробки на дорогах. На Пензу обрушился снегопад

26 декабря в Пензе начался снегопад, который длится на протяжении всего дня. Обильные осадки привели к транспортному коллапсу.

Особенно плохо, по словам водителей, дела обстоят на трассе М-5: очевидцы в чате Viber отмечают, что в сторону Челябинска образовалась огромная пробка, выезд на дорогу со стороны проспекта Победы сильно затруднен.

«Чемодановка и Кижеватово в сторону Кузнецка – очень плотно, примерно от Монтажного еле едем», - отметил один из участников чата.

«[Проспект] Победы возле ЦНТИ стоит в горку в сторону трассы, объезжайте», - порекомендовал другой водитель.

«В гору на ул. Красную, у кого машины не мощные, не лезьте, пожалуйста!» - отметила пензячка, прикрепив фото.

В гору, по словам водителей, также невозможно подняться от центрального рынка по ул. Кирова.

Также в редакцию «Пенза-Пресс» очевидец прислал фото с ул. Окружной, сообщив о двух авариях на повороте к «Спару».

«На ул. 40 лет октября тоже машины еле едут из-за снега, пробки небольшие образуются», - добавил пензенец.

В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция рекомендует водителям быть внимательнее на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. Лучше не совершать резких маневров и перестроений. Пешеходам также следует соблюдать повышенную осторожность и помнить, что тормозной путь автомобиля во время снегопада сильно возрастает, то есть водитель может не успеть остановить машину перед ним.