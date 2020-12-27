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27.12.2020г.
Никишин прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом в регионе

Никишин прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом в регионе

Сб, 26.12.20 15:15
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Министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин в интервью на телеканале ГТРК «Пенза» прокомментировал увеличение суточного прироста больных коронавирусом. Напомним, несколько дней назад показатель перевалил за две сотни.

Он пояснил, что суточный прирост зависит от числа тестируемых.

«Мы наращиваем объем тестирования, но это не говорит о том, что у нас растет число тяжелых пациентов. Среди увеличения объема — и люди бессимптомные, и болеющие легкой формой. По нормативам Министерства здравоохранения России нужно по 200 человек на 100 тыс. населения обследовать. Мы достигли цифры 280, и это не предел. Мы должны довести до 500 этот показатель. Поэтому естественно, что у нас заболеваемость увеличится», — рассказал Александр Никишин.

Увеличение числа тестов, по его словам, необходимо для того, чтобы вовремя ограничить очаги вируса и отправить больных на карантин.

При этом число поступающих в больницы тяжелых пациентов уменьшается. Общее количество коек уже сократили на 200, этот процесс продолжается.

Источник фотографии: Скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=xmKKeEZrFsM&feature=emb_logo&ab_channel=%D0%93%D0%A2%D0%A0%D0%9A%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0
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25.12.2020 05:13
Как живет и с кем дружит главный символ Нового года
23.12.2020 05:12
Тринадцать праздников без снега. Каким был Новый год в Пензе за последние 20 лет
21.12.2020 05:00
С урока – на бал: пензенский преподаватель совмещает работу с ведением праздников и блогингом
18.12.2020 20:56
Как завести машину в мороз. Зимние лайфхаки для автолюбителей
18.12.2020 05:17
Мифы зимней эксплуатации машин
14.12.2020 22:34
Стоимость проезда от Заречного до Пензы повысилась, но властям об этом не сказали
14.12.2020 14:57
Лучший друг детворы: молодой Дед Мороз рассказал о своей работе
11.12.2020 20:15
Как выживают пензенские фитнес-центры и что ожидает их в будущем
03.12.2020 17:21
Юрий Осколков объяснил, почему Пенза не получила субсидии на авиаперевозки
27.11.2020 10:58
Что страшнее – грипп или коронавирус. Мнение пензенского врача
26.11.2020 06:10
Главные мифы о лечении и заражении коронавирусом. Комментарий врача из Пензы
25.11.2020 11:12
Куда движется пензенское плавание
25.11.2020 10:35
Когда завершат реконструкцию главного парка Заречного и как он выглядит сейчас. ФОТО
24.11.2020 13:02
Где лучше жить: Пенза VS районы области
24.11.2020 08:01
«Пенза-Пресс» выяснило подробности трагедии с утонувшим в реке мальчиком
23.11.2020 17:30
Все в онлайн: почему у бизнесменов не получается продавать в интернете
20.11.2020 09:12
«Как будто меня не существует». Пензячка 20 лет борется за легальную жизнь
19.11.2020 16:20
Красивые и спортивные. Как часто девушки пишут пензенским «плейбоям»
16.11.2020 15:45
Никому мы не нужны: жители дома в центре Пензы боятся не дожить до расселения
13.11.2020 15:10
Почему из пензенских аптек исчезли «Арбидол» и «Цефтриаксон»
09.11.2020 18:44
Насколько «ТикТок» популярен в Пензе и стоит ли в нем регистрироваться
06.11.2020 16:35
Жизнь, отданная регби. Олегу Балашову - 75
06.11.2020 15:47
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29.10.2020 17:17
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27.10.2020 17:45
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27.10.2020 12:12
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