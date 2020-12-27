Никишин прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом в регионе

Министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин в интервью на телеканале ГТРК «Пенза» прокомментировал увеличение суточного прироста больных коронавирусом. Напомним, несколько дней назад показатель перевалил за две сотни.

Он пояснил, что суточный прирост зависит от числа тестируемых.

«Мы наращиваем объем тестирования, но это не говорит о том, что у нас растет число тяжелых пациентов. Среди увеличения объема — и люди бессимптомные, и болеющие легкой формой. По нормативам Министерства здравоохранения России нужно по 200 человек на 100 тыс. населения обследовать. Мы достигли цифры 280, и это не предел. Мы должны довести до 500 этот показатель. Поэтому естественно, что у нас заболеваемость увеличится», — рассказал Александр Никишин.

Увеличение числа тестов, по его словам, необходимо для того, чтобы вовремя ограничить очаги вируса и отправить больных на карантин.

При этом число поступающих в больницы тяжелых пациентов уменьшается. Общее количество коек уже сократили на 200, этот процесс продолжается.