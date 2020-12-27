Пензенцы за год перевели мошенникам четверть миллиарда рублей

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В уходящем 2020 году, по предварительной информации регионального управления ГИБДД, мошенники похитили у пензенцев более 246 миллионов рублей.
В связи с тревожной тенденцией роста числа мошенничеств полиция просит жителей региона запомнить несколько правил для того, чтобы сберечь средства:
1. Немедленно прекратите разговор с любым, кто интересуется вашей банковской картой и кодами!
Не покупайте товар, не потрогав его!
3. Не доверяйте сообщениям в социальных сетях! Даже если вам их отправляют ваши родственники или знакомые: их аккаунт могли взломать мошенники.
4. Не верьте обещаниям мгновенного обогащения на различных биржах!
Пензенцев просят рассказать об этих правилах родственникам, друзьям и знакомым. Нужно быть готовым к тому, что мошенники могут позвонить в любой момент.