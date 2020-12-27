Пензенцев просят не злоупотреблять спиртным и отказаться от контрафакта

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Пензенской области Анатолий Трыханов обратился к пензенцам в преддверии новогодних праздников с призывом не злоупотреблять спиртным и не приобретать контрафактный алкоголь, так как это может быть опасно для жизни.

В уходящем году управление активно работало над пресечением правонарушений в сфере производства и оборота контрафактной промышленной продукции, представляющей угрозу жизни и здоровью людей. Проводились рейды, проверялись объекты торговли, на региональных трассах выявляли факты перевозки суррогата. Тем не менее, впереди еще много работы, и ответственное отношение пензенцев к своему здоровью поможет решить проблему алкогольного контрафакта в регионе.

В пресс-службе УМВД отметили, что по итогам 11 месяцев 2020 года зафиксировано снижение числа «пьяных» преступлений. Тем не менее, рост показателя наблюдался в 14 районах области, наиболее существенный – в Сердобском, Никольском, Неверкинском, Земетчинском, Бессоновском.

«В структуре «пьяной» преступности преобладают кражи (23,7%), умышленное причинение вреда здоровью (18%), повторное управление автомобилем в состоянии опьянения (19.3%). Однако при общем снижении преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, а также преступлений, совершенных в быту, их количество довольно значительно», - подчеркивают сотрудники полиции.

Для того, чтобы снизить число правонарушений в состоянии опьянения и уберечь здоровье граждан, УМВД рекомендует воздержаться от злоупотребления алкоголем в праздники.