Куда пензенцам жаловаться на некачественную уборку снега

В мэрии Пензы рассказали, куда жителям города следует обращаться, если в их районе некачественно проводится очистка от снега.

За содержание дворов отвечают управляющие компании. Их контакты указаны на квитанциях за ЖКУ и на стендах с информацией в подъездах. Если организации не принимают мер, следует обращаться в Госжистройтехинспекцию Пензенской области: 94-13-91, ginsp58@mail.ru.

Пожаловаться на заснеженную городскую дорогу или тротуар можно в МУП «Пензадормост» по телефону 57-49-95, penzadormost@mail.ru, а также в Департамент ЖКХ города по телефону 42-83-23.

Если у вас возник вопрос, связанный с содержанием дорог в частном секторе или внутриквартальных проектов многоквартирных домов, надо обращаться в администрацию своего района:

- администрация Железнодорожного района - 56-20-42 (круглосуточный телефон доверия), 55-11-00, 56-20-16;

- администрация Ленинского района - 54-38-49 (круглосуточный телефон доверия), 54-39-18, 54-39-94;

- администрация Октябрьского района - 49-60-14 (круглосуточный телефон доверия), 92-90-50, 92-90-08;

- администрация Первомайского района- 34-36-35 (круглосуточный телефон доверия), 34-34-66, 34-39-51.

Также круглосуточно работает Единая дежурная диспетчерская служба города Пензы (телефоны 05 и 63-10-05). Туда можно сообщить о любых происшествиях или чрезвычайных ситуациях (о пожарах, коммунальных авариях, наводнениях, обрушении зданий и т.д.).