В Пензе устраняют последствия обильного снегопада

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Коммунальные службы Пензы мобилизованы для ликвидации последствий обильного снегопада.
Как сообщает пресс-служба мэрии, работа началась в ночь на 26 декабря. На линии дежурили 33 единицы спецтехники МУП «Пензадормост» – комбинированные дорожные машины, тракторы, пескоразбрасыватели. Велась обработка дорог и тротуаров противогололедными материалами, прометание пешеходных зон.
Днем в уборке задействовали более 60 единиц техники и 67 дорожных рабочих. Улицы обрабатывают противогололедными материалами и очищают от снега.
Узнать, куда жаловаться на плохую уборку снега, можно ЗДЕСЬ.
Ранее информагентство писало, что обильный снегопад спровоцировал транспортный коллапс в Пензе.