В Пензе прошла губернаторская елка

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В областном драмтеатре прошла благотворительная губернаторская елка. Участие в ней приняли около 400 человек из Пензы и всех районов области, в том числе – дети-сироты, инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, из малообеспеченных семей, воспитанники школ-интернатов и Спасского детдома.
Как сообщает пресс-центр облправительства, приглашение на елку стало для них наградой за отличную учебу, спортивные достижения, успехи в творчестве и многое другое.
Юные гости театра играли, пели и танцевали вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой, Снеговиком и живой Елочкой. А главным подарком для детей стала волшебная сказка «Двенадцать месяцев».