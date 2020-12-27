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27.12.2020г.
В пензенском онкодиспансере появилась система для ингаляционного наркоза

В пензенском онкодиспансере появилась система для ингаляционного наркоза

Сб, 26.12.20 16:01
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В пензенский онкодиспансер в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России, поставили современную, эргономичную наркозно-дыхательную систему Dräger Fabius Tiro, которая считается одной из самых популярных.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, новое оборудование сделает рабочий процесс максимально точным, безопасным и эффективным. Модель максимально адаптирована для эксплуатации в медучреждениях с компактными, небольшими площадями.

«В современных больничных условиях дорога каждая минута. Но в каждой больнице есть такие места, где пространство чрезвычайно ограничено. Например, предоперационные помещения, палаты неотложной помощи или небольшие операционные залы. Такие места представляют собой особую проблему, а именно, необходимость обеспечения наилучшего доступа к пациенту при сохранении высокого качества оказываемой помощи», - отметил заместитель главврача Пензенского областного онкологического диспансера Антон Столяров.

Габариты системы расширяют перспективы использования нового оборудования, но абсолютно не ограничивают его функциональность.

Анестезиологическая рабочая станция предназначена для проведения всех традиционных видов общего обезболивания с использованием ИВЛ (искусственной вентиляции легких), а также для малопоточной ингаляционной анестезии у взрослых и детей. Благодаря этому устройству можно не только быстро подать наркоз человеку, но и поддерживать жизнедеятельность некоторых органов. На его приобретение было выделено 7,2 млн рублей из федерального бюджета.

Источник фотографии: http://health.pnzreg.ru/news/natsproekt-zdravookhranenie/9598/
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25.12.2020 05:13
Как живет и с кем дружит главный символ Нового года
23.12.2020 05:12
Тринадцать праздников без снега. Каким был Новый год в Пензе за последние 20 лет
21.12.2020 05:00
С урока – на бал: пензенский преподаватель совмещает работу с ведением праздников и блогингом
18.12.2020 20:56
Как завести машину в мороз. Зимние лайфхаки для автолюбителей
18.12.2020 05:17
Мифы зимней эксплуатации машин
14.12.2020 22:34
Стоимость проезда от Заречного до Пензы повысилась, но властям об этом не сказали
14.12.2020 14:57
Лучший друг детворы: молодой Дед Мороз рассказал о своей работе
11.12.2020 20:15
Как выживают пензенские фитнес-центры и что ожидает их в будущем
03.12.2020 17:21
Юрий Осколков объяснил, почему Пенза не получила субсидии на авиаперевозки
27.11.2020 10:58
Что страшнее – грипп или коронавирус. Мнение пензенского врача
26.11.2020 06:10
Главные мифы о лечении и заражении коронавирусом. Комментарий врача из Пензы
25.11.2020 11:12
Куда движется пензенское плавание
25.11.2020 10:35
Когда завершат реконструкцию главного парка Заречного и как он выглядит сейчас. ФОТО
24.11.2020 13:02
Где лучше жить: Пенза VS районы области
24.11.2020 08:01
«Пенза-Пресс» выяснило подробности трагедии с утонувшим в реке мальчиком
23.11.2020 17:30
Все в онлайн: почему у бизнесменов не получается продавать в интернете
20.11.2020 09:12
«Как будто меня не существует». Пензячка 20 лет борется за легальную жизнь
19.11.2020 16:20
Красивые и спортивные. Как часто девушки пишут пензенским «плейбоям»
16.11.2020 15:45
Никому мы не нужны: жители дома в центре Пензы боятся не дожить до расселения
13.11.2020 15:10
Почему из пензенских аптек исчезли «Арбидол» и «Цефтриаксон»
09.11.2020 18:44
Насколько «ТикТок» популярен в Пензе и стоит ли в нем регистрироваться
06.11.2020 16:35
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06.11.2020 15:47
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29.10.2020 17:17
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27.10.2020 17:45
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27.10.2020 12:12
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