В пензенском онкодиспансере появилась система для ингаляционного наркоза

В пензенский онкодиспансер в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России, поставили современную, эргономичную наркозно-дыхательную систему Dräger Fabius Tiro, которая считается одной из самых популярных.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, новое оборудование сделает рабочий процесс максимально точным, безопасным и эффективным. Модель максимально адаптирована для эксплуатации в медучреждениях с компактными, небольшими площадями.

«В современных больничных условиях дорога каждая минута. Но в каждой больнице есть такие места, где пространство чрезвычайно ограничено. Например, предоперационные помещения, палаты неотложной помощи или небольшие операционные залы. Такие места представляют собой особую проблему, а именно, необходимость обеспечения наилучшего доступа к пациенту при сохранении высокого качества оказываемой помощи», - отметил заместитель главврача Пензенского областного онкологического диспансера Антон Столяров.

Габариты системы расширяют перспективы использования нового оборудования, но абсолютно не ограничивают его функциональность.

Анестезиологическая рабочая станция предназначена для проведения всех традиционных видов общего обезболивания с использованием ИВЛ (искусственной вентиляции легких), а также для малопоточной ингаляционной анестезии у взрослых и детей. Благодаря этому устройству можно не только быстро подать наркоз человеку, но и поддерживать жизнедеятельность некоторых органов. На его приобретение было выделено 7,2 млн рублей из федерального бюджета.