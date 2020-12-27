В Пензе кафе оштрафовали на полмиллиона за продажу спиртного без лицензии

Арбитражный суд Пензенской области привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности за оборот алкоголя без лицензии.

19 августа на основании приказа областного минсельхоза провели внеплановую проверку кафе на ул. Шмидта, в ходе которой был выявлен факт продажи без лицензии 16 бутылок водки, на ней также отсутствовала маркировка.

24 декабря Арбитражный суд Пензенской области вынес решение привлечь предпринимателя к административной ответственности и оштрафовать на 500 тысяч рублей. Решение в законную силу еще не вступило.

Ранее заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Пензенской области Анатолий Трыханов обратился к пензенцам с призывом не злоупотреблять спиртным и не приобретать контрафактный алкоголь, так как это может быть опасно для жизни.