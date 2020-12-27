В Пензе легковой автомобиль попал в жесткую аварию

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В группе «Сова Пенза Авто» социальной сети «ВКонтакте» появился информация о ДТП на улице Каляева в Пензе. Автор поста сообщил, что свидетелем случившегося происшествия он стал в 07:40.
На фото, опубликованном в группе, заметные серьезные механические повреждения задней части кузова легковой машины. Еще одним участником аварии, по всей видимости, стал грузовик, находящийся около обочины.
Официальной информации о происшествии нет. О пострадавших не сообщается.