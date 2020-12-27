В Пензенской области коронавирусом заразились более 70 детей

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Пресс-секретарь правительства и губернатора Пензенской области Дина Черемушкина в своем telegram-канале сообщила, что за прошедшие сутки Covid-19 обнаружили у 71 ребенка в возрасте от 5 месяцев до 17 лет. Она также добавила, что на 27 декабря коронавирусом заболел 201 человек.
Напомним, в Пензенской области действует режим повышенной готовности. Необходимо соблюдать социальную дистанцию, носить маски и пользоваться дезинфицирующими средствами.