Пенза снова в лидерах суточного рейтинга по коронавирусу

Стало известно, в каких городах и районах Пензенской области выявили новых зараженных Covid-19.

За прошедшие сутки коронавирус в Пензенской области выявили у 201 жителя. В своем Telegram-канале пресс-секретарь правительства и губернатора Пензенской области Дина Черемушкина сообщила, в каких городах и районах региона выявили новых зараженных Covid-19. Больше всех инфицированных в Пензе — 122 человека. В Нижнеломовском районе заразились 20 пензенцев, в Мокшанском — 9, Бессоновском — 8, Пензенском — 7, в городе Заречном — 6, Сердобском, Никольском, Кузнецком и Сосновоборском — по 4, Тамалинском, Шемышейском и Иссинском — по 3, а в Белинском, Земетчинском, Лунинском и Вадинском районах — по одному человеку.

Пензенцев по-прежнему просят соблюдать меры профилактики, чтобы снизить риски заражения. Необходимо пользоваться маской и антисептиком.