Пензенец посоветовал знакомому попробовать наркотики. Теперь ему грозит срок

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В дежурную часть регионального УМВД России поступило сообщение о том, что житель Иссинского района склонил своего знакомого к употреблению наркотиков. Подозреваемым оказался местный 42-летний житель.
«Со слов подозреваемого, сам он уроженец Курской области, знал потерпевшего долгое время. После освобождения из мест лишения свободы потерпевший приютил его в своем доме. Однажды подозреваемый предложил знакомому употребить наркотическое средство. Сначала мужчина отказывался принимать наркотик, однако тот его уговорил», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Мужчине грозит 5 лет лишения свободы.