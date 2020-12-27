Пензенец посоветовал знакомому попробовать наркотики. Теперь ему грозит срок

Жителю Иссинского района, склонившего знакомого к употреблению наркотиков, грозит срок.

В дежурную часть регионального УМВД России поступило сообщение о том, что житель Иссинского района склонил своего знакомого к употреблению наркотиков. Подозреваемым оказался местный 42-летний житель.

«Со слов подозреваемого, сам он уроженец Курской области, знал потерпевшего долгое время. После освобождения из мест лишения свободы потерпевший приютил его в своем доме. Однажды подозреваемый предложил знакомому употребить наркотическое средство. Сначала мужчина отказывался принимать наркотик, однако тот его уговорил», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Мужчине грозит 5 лет лишения свободы.