Практически на голову падают: пензенцы жалуются на разваливающийся подъезд

В социальной сети жители Пензы сообщили, что в одном из подъездов дома падают кирпичи.

В группе «Типичная Пенза» социальной сети «ВКонтакте» опубликовали пост, в котором сообщили, что в одном и подъездов дома практически на голову падают кирпичи.

«В подъездах практически на голову падают кирпичи. Куда жаловаться? Или зашевелятся только тогда, когда что-то страшное случится?», — написал анонимный пензенец в группе.

В доме на какой улице происходит такая ситуация автор поста не сообщил.