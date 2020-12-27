Практически на голову падают: пензенцы жалуются на разваливающийся подъезд

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В группе «Типичная Пенза» социальной сети «ВКонтакте» опубликовали пост, в котором сообщили, что в одном и подъездов дома практически на голову падают кирпичи.
«В подъездах практически на голову падают кирпичи. Куда жаловаться? Или зашевелятся только тогда, когда что-то страшное случится?», — написал анонимный пензенец в группе.
В доме на какой улице происходит такая ситуация автор поста не сообщил.