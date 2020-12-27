Никишин рассказал, сколько времени уходит на выявление новых случаев Covid-19

Он рассказал, что по федеральным нормативам на выявление новых случаем коронавируса дается 48 часов. Министр пояснил, что несмотря на большую нагрузку, в Пензенской области с этим справляются.

«Единственное что, иногда бывают задержки в передаче данных. Мы сейчас делаем информационную систему для того, чтобы данные о результатах приходили в тот день, когда был выполнен анализ. Иногда бывает задержка, когда нет возможности передать информацию в электронном виде или когда анализ выполняется вечером», — пояснил министр.

Александр Никишин добавил, что в случае задержки поступления информации о новых зараженных в регионе, данные может сообщить колл-центр или врач.