Никишин сообщил о готовности врачей к работе с пациентами в новогодние выходные

Приближаются новогодние праздники. Для медиков — это горячая пора, когда увеличивается нагрузка на амбулаторное звено, скорую медицинскую помощь, травматологию и токсикологию. Александр Никишин рассказал, как пензенские врачи подготовились к работе с пациентами в новогодние выходные.

«Новогодние 10 дней дня системы здравоохранения являются чрезвычайно напряженным периодом. Они и до коронавируса для нас были сложными. Понимая, что мы должны не прекращать выявлять новых больных Covid-19, мы должны еще обслуживать и тех, кто за праздничным столом выпьет или закусит в большом объеме. Без этого никуда не денешься. Уже сейчас мы перепрофилировали часть коек именно под этих больных», — рассказал министр.

Он также напомнил о том, что на днях президент России поручил удвоить выплаты медикам за борьбу с Covid-19 в новогодние праздники.