В Пензе ветерана Великой Победы поздравили с праздником и Новым годом

В воскресенье, 27 декабря, ветерана Великой Отечественной войны поздравили с 94-летием и Новым годом.

Ветерана Анну Кулакову поздравили председатель Законодательного Собрания Пензенской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин, глава Октябрьского района города Андрей Гришин и волонтеры.

Спикер регионального парламента выразил признательность Анне Ивановне за ратный и трудовой подвиг, за сохранение исторической памяти и работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

«На вашу долю выпали тяготы военного времени, вы продемонстрировали огромный запас жизненной стойкости, восстанавливая страну из руин. Низкий земной поклон от себя и всех жителей региона за победу, за мужество и героизм, за добрые дела, активное участие в жизни области», — сказал Валерий Лидин.

Ей вручили цветы, памятные подарки и продуктовый набор.

Анна Кулакова родилась в селе Чемодановка Бессоновского района. В октябре 1943 года призвана в ряды Советской Армии. Служила наводчицей в зенитно-артиллерийском полку на Украинском фронте. После окончания боевых действий вернулась на малую родину, а в 1946 году переехала в Пензу. Воспитала 2 детей, помогает растить 4 внуков и 2 правнуков.