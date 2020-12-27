Валерий Лидин исполнил желание трехлетней девочки

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Валерий Лидин приехал в гости к семье Широковых и подарил малышке трехколесный велосипед. Мама рассказала, что Александра хочет кататься по улицам родного города, общаться со своими сверстниками, познавать окружающий мир. Но дочка, к сожалению, больна – врачи поставили диагноз ДЦП.
В пресс-службе ведомства рассказали, что укреплению здоровья юной жительницы Пензы будет способствовать и езда на велосипеде, как дополнение к занятиям лечебной физкультурой. Во время летних прогулок она будет разрабатывать ножки, спину и мышцы, а также вырабатывать навыки координации движений.
«Сегодня мы убедились — волшебство существует. Вы воплотили в реальность нашу мечту и поддержали мою веру в выздоровлении доченьки. В эти дни подарки по всей стране получают сотни ребятишек с ограниченными возможностями здоровья. Для всех участников акции «Елка желаний» новогодние чудеса являются и своеобразной терапией», — сказала Татьяна Широкова.
Напомним, что стать волшебником и подарить детям мечту может любой житель Пензенской области — снять шар с пожеланием можно на сайте елкажеланий.рф. Акция реализуется в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей» и продлится до 28 февраля 2021 года.