Валерий Лидин исполнил желание трехлетней девочки

27 декабря в рамках благотворительной акции «Елка желаний» председатель Законодательного Собрания Пензенской области исполнил мечту трехлетней девочки.

Валерий Лидин приехал в гости к семье Широковых и подарил малышке трехколесный велосипед. Мама рассказала, что Александра хочет кататься по улицам родного города, общаться со своими сверстниками, познавать окружающий мир. Но дочка, к сожалению, больна – врачи поставили диагноз ДЦП.

В пресс-службе ведомства рассказали, что укреплению здоровья юной жительницы Пензы будет способствовать и езда на велосипеде, как дополнение к занятиям лечебной физкультурой. Во время летних прогулок она будет разрабатывать ножки, спину и мышцы, а также вырабатывать навыки координации движений.

«Сегодня мы убедились — волшебство существует. Вы воплотили в реальность нашу мечту и поддержали мою веру в выздоровлении доченьки. В эти дни подарки по всей стране получают сотни ребятишек с ограниченными возможностями здоровья. Для всех участников акции «Елка желаний» новогодние чудеса являются и своеобразной терапией», — сказала Татьяна Широкова.

Напомним, что стать волшебником и подарить детям мечту может любой житель Пензенской области — снять шар с пожеланием можно на сайте елкажеланий.рф. Акция реализуется в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей» и продлится до 28 февраля 2021 года.