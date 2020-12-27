Пенза оказалась первым городом в России, в котором установили новый комплекс автопатруля

Нарушить правила дорожного движения в центре Пензы теперь не получится. Там начал действовать усиленный автопатруль.

Остановка «Центральный рынок» — один из самых оживленных участков в Пензе. В погоне за большим количеством пассажиров, а следовательно, и прибылью, водители маршрутных такси порой стоят в три ряда. А это уже несоблюдение правил дорожного движения.

«За 2019 год сотрудниками Госавтоинспекции на остановке «Центральный рынок» в районе торгового центра «ЦУМ» было выявлено более 400 административных правонарушений в отношении водителей транспортных средств за нарушение правил остановки стоянки и посадку-высадку пассажиров. Так как здесь находится остановка общественного транспорта, эти административные правонарушения преобладают в отношении водителей, управляющих маршрутными транспортными средствами», — рассказал начальник отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по г. Пензе Павел Рудняев.

Решить эту проблему и сократить число нарушений должны современные технологии. Теперь за соблюдением правил дорожного движения здесь будет следить система «Автопатруль Универсал». Наш город стал одним из первых в России, где установили такой комплекс, сообщает телеканал «Экспресс».