Пензенские врачи продолжают снабжать больных с Covid-19 бесплатными лекарствами

Пензенские врачи продолжают доставлять больным коронавирусом лекарства на дом. Для этого в их распоряжении есть специальные автомобили.

Медицинский работник в защитном костюме поднимается на седьмой этаж к пациенту с коронавирусом. Так как молодой человек должен соблюдать режим самоизоляции, лекарственные препараты ему доставляют домой. Больному нужно лишь расписаться в их получении.

«Это очень удобно. Хочу сказать спасибо всем тем, кто задействован в этом», — рассказал пациент.

Гриппферон, арбидол, парацетамол. Что и в каких количествах употреблять больному, решается в зависимости от ситуации. У каждого недуг протекает по-разному, поэтому доктора используют несколько вариантов.

«Существует пять схем лечения. Каждая схема зависит от массы тела пациента и от развившихся осложнений, то есть имеется или не имеется внебольничная пневмония. Соответственно врач выбирает определенную схему лечения. Данному пациенту выписываются лекарственные препараты. После этого осуществляется доставка», — сообщила заведующая терапевтическим отделением поликлиники № 2 г. Пензы Юлия Кавтасьева.

Количество заболевших меняется ежедневно, поэтому и число выездов с медикаментами на дом варьируется от пяти до двадцати, сообщает телеканал «Экспресс».