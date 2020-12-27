Сергей Рыбалкин рассказал, чем опасно празднование Нового года в большой компании

Чтобы снизить риск заражения Covid-19, медики рекомендуют россиянам провести новогоднюю ночь с семьей. В условиях пандемии празднование в большой компании может обернуться печальными последствиями для здоровья.

Главный врач Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Сергей Рыбалкин рассказал о серьезной опасности празднования Нового года в большой компании.

«Это очень страшное серьезное заболевание, и здесь уже спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Сто раз говорили: «Маска, дистанция, обработка рук и так далее. Эгоизм одних, а в частности, молодежи, которая гуляет [на улице] и может заразиться, придет к бабушкам к дедушкам [которых может заразить]. Как проведем новогодние праздники? Проведем их нормально, в кругу семьи, общаясь по телефону, по скайпу. Только в этом случае мы можем выйти с хорошими результатами к осени», — рассказал он телеканалу «Экспресс».