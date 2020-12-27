print_r(EVAL)
Class: None | Type: Unknow | Function: eval
File: /var/www/www-root/data/www/penza-press.ru/functions/func.common.php(147) : eval()'d code line 37
Array
(
    [temp] => -3
    [weatherType] => облачно
    [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/ovc.png
)
Погода
облачно
-3 оС
21:42
27.12.2020г.
Сергей Рыбалкин рассказал, чем опасно празднование Нового года в большой компании

Сергей Рыбалкин рассказал, чем опасно празднование Нового года в большой компании

Вс, 27.12.20 16:59
Просмотров: 591
Чтобы снизить риск заражения Covid-19, медики рекомендуют россиянам провести новогоднюю ночь с семьей. В условиях пандемии празднование в большой компании может обернуться печальными последствиями для здоровья.

Главный врач Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Сергей Рыбалкин рассказал о серьезной опасности празднования Нового года в большой компании.

«Это очень страшное серьезное заболевание, и здесь уже спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Сто раз говорили: «Маска, дистанция, обработка рук и так далее. Эгоизм одних, а в частности, молодежи, которая гуляет [на улице] и может заразиться, придет к бабушкам к дедушкам [которых может заразить]. Как проведем новогодние праздники? Проведем их нормально, в кругу семьи, общаясь по телефону, по скайпу. Только в этом случае мы можем выйти с хорошими результатами к осени», — рассказал он телеканалу «Экспресс».

Читайте также:
Жителю Пензы грозит наказание за махинацию с квартирой
19:29
Студентка пензенского университета рассказала о разработке, на который получила грант
18:59
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

«Он - простой терновский парень». Эксклюзивное интервью с футболистом Германом Онугхой
25.12.2020 05:13
Как живет и с кем дружит главный символ Нового года
23.12.2020 05:12
Тринадцать праздников без снега. Каким был Новый год в Пензе за последние 20 лет
21.12.2020 05:00
С урока – на бал: пензенский преподаватель совмещает работу с ведением праздников и блогингом
18.12.2020 20:56
Как завести машину в мороз. Зимние лайфхаки для автолюбителей
18.12.2020 05:17
Мифы зимней эксплуатации машин
14.12.2020 22:34
Стоимость проезда от Заречного до Пензы повысилась, но властям об этом не сказали
14.12.2020 14:57
Лучший друг детворы: молодой Дед Мороз рассказал о своей работе
11.12.2020 20:15
Как выживают пензенские фитнес-центры и что ожидает их в будущем
03.12.2020 17:21
Юрий Осколков объяснил, почему Пенза не получила субсидии на авиаперевозки
27.11.2020 10:58
Что страшнее – грипп или коронавирус. Мнение пензенского врача
26.11.2020 06:10
Главные мифы о лечении и заражении коронавирусом. Комментарий врача из Пензы
25.11.2020 11:12
Куда движется пензенское плавание
25.11.2020 10:35
Когда завершат реконструкцию главного парка Заречного и как он выглядит сейчас. ФОТО
24.11.2020 13:02
Где лучше жить: Пенза VS районы области
24.11.2020 08:01
«Пенза-Пресс» выяснило подробности трагедии с утонувшим в реке мальчиком
23.11.2020 17:30
Все в онлайн: почему у бизнесменов не получается продавать в интернете
20.11.2020 09:12
«Как будто меня не существует». Пензячка 20 лет борется за легальную жизнь
19.11.2020 16:20
Красивые и спортивные. Как часто девушки пишут пензенским «плейбоям»
16.11.2020 15:45
Никому мы не нужны: жители дома в центре Пензы боятся не дожить до расселения
13.11.2020 15:10
Почему из пензенских аптек исчезли «Арбидол» и «Цефтриаксон»
09.11.2020 18:44
Насколько «ТикТок» популярен в Пензе и стоит ли в нем регистрироваться
06.11.2020 16:35
Жизнь, отданная регби. Олегу Балашову - 75
06.11.2020 15:47
Как сшить оригинальные маски своими руками. Мастер-класс
29.10.2020 17:17
Парадокс 21 века: жительница Пензы рассказала, что 68 лет живет без воды и туалета
27.10.2020 17:45
Пензенская «Лагуна-УОР»: новый поход за «золотом» и Кубком
27.10.2020 12:12
Зачем мужчины красят ногти и насколько это популярно в Пензе
21.10.2020 15:22
«Университет-Визит»: аппетит повышается
16.10.2020 15:04
«Он - простой терновский парень». Эксклюзивное интервью с футболистом Германом Онугхой
25.12.2020 05:13
Как живет и с кем дружит главный символ Нового года
23.12.2020 05:12
Тринадцать праздников без снега. Каким был Новый год в Пензе за последние 20 лет
21.12.2020 05:00
С урока – на бал: пензенский преподаватель совмещает работу с ведением праздников и блогингом
18.12.2020 20:56
Как завести машину в мороз. Зимние лайфхаки для автолюбителей
18.12.2020 05:17
Мифы зимней эксплуатации машин
14.12.2020 22:34
Стоимость проезда от Заречного до Пензы повысилась, но властям об этом не сказали
14.12.2020 14:57
Лучший друг детворы: молодой Дед Мороз рассказал о своей работе
11.12.2020 20:15
Как выживают пензенские фитнес-центры и что ожидает их в будущем
03.12.2020 17:21
Юрий Осколков объяснил, почему Пенза не получила субсидии на авиаперевозки
27.11.2020 10:58
Что страшнее – грипп или коронавирус. Мнение пензенского врача
26.11.2020 06:10
Главные мифы о лечении и заражении коронавирусом. Комментарий врача из Пензы
25.11.2020 11:12
Куда движется пензенское плавание
25.11.2020 10:35
Когда завершат реконструкцию главного парка Заречного и как он выглядит сейчас. ФОТО
24.11.2020 13:02
Где лучше жить: Пенза VS районы области
24.11.2020 08:01
«Пенза-Пресс» выяснило подробности трагедии с утонувшим в реке мальчиком
23.11.2020 17:30
Все в онлайн: почему у бизнесменов не получается продавать в интернете
20.11.2020 09:12
«Как будто меня не существует». Пензячка 20 лет борется за легальную жизнь
19.11.2020 16:20
Красивые и спортивные. Как часто девушки пишут пензенским «плейбоям»
16.11.2020 15:45
Никому мы не нужны: жители дома в центре Пензы боятся не дожить до расселения
13.11.2020 15:10
Почему из пензенских аптек исчезли «Арбидол» и «Цефтриаксон»
09.11.2020 18:44
Насколько «ТикТок» популярен в Пензе и стоит ли в нем регистрироваться
06.11.2020 16:35
Жизнь, отданная регби. Олегу Балашову - 75
06.11.2020 15:47
Как сшить оригинальные маски своими руками. Мастер-класс
29.10.2020 17:17
Парадокс 21 века: жительница Пензы рассказала, что 68 лет живет без воды и туалета
27.10.2020 17:45
Пензенская «Лагуна-УОР»: новый поход за «золотом» и Кубком
27.10.2020 12:12
Зачем мужчины красят ногти и насколько это популярно в Пензе
21.10.2020 15:22
«Университет-Визит»: аппетит повышается
16.10.2020 15:04

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс