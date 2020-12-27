Ночная рождественская служба пройдет в Спасском кафедральном соборе

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Январь и февраль — традиционное время прихода в наш регион гриппа. На фоне распространения коронавируса он может быть еще более опасным для жизни, отмечают специалисты.
«Конечно, и в Спасском соборе мы будем обязывать людей находиться в масках, выдерживать дистанцию, предписанную Роспотребнадзором. Постараемся привлечь и волонтеров, которые будут за этим следить. Масштаб самого собора поможет нам соблюсти все нормы, меры, которые предписаны в сегодняшнее время», — рассказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
Кроме того, будет организована и прямая телевизионная трансляция службы, сообщает телеканал «Экспресс».