Ночная рождественская служба пройдет в Спасском кафедральном соборе

Ночная рождественская служба в этом году впервые пройдет в Спасском кафедральном соборе.

Январь и февраль — традиционное время прихода в наш регион гриппа. На фоне распространения коронавируса он может быть еще более опасным для жизни, отмечают специалисты.

«Конечно, и в Спасском соборе мы будем обязывать людей находиться в масках, выдерживать дистанцию, предписанную Роспотребнадзором. Постараемся привлечь и волонтеров, которые будут за этим следить. Масштаб самого собора поможет нам соблюсти все нормы, меры, которые предписаны в сегодняшнее время», — рассказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Кроме того, будет организована и прямая телевизионная трансляция службы, сообщает телеканал «Экспресс».