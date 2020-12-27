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27.12.2020г.
В Пензе «Союз женщин России» помог школе с современным оборудованием

В Пензе «Союз женщин России» помог школе с современным оборудованием

Вс, 27.12.20 17:59
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Большой подарок региональное отделение «Союза женщин России» преподнесло одной из пензенских школ. Что поможет усовершенствовать там учебный процесс?

Не по очереди, а все вместе. Теперь ученики 6 класса школы № 27 могут изучать информатику с использованием самых современных программ. Они рассчитаны в том числе и на ребятишек, у которых есть нарушения по слуху и зрению.

«В нашей школе обучаются 59 детей-инвалидов, и все они имеют равные возможности. Но техника, которая была поставлена в 2007 году, уже не поддерживает современное программное обеспечение. Поэтому поставка новых компьютеров внесла значительный вклад в развитие инклюзивного образования в нашей школе», — сообщила директор средней школы № 27 г. Пензы Елена Марина.

12 новых компьютеров для школьников приобрело региональное отделение союза женщин России в рамках акции «Мир без границ». Технику выбирали с педагогами.

«Все совместно, потому что им работать на этой технике. Они работают с нашими детьми. Естественно, что все желания, которые были у педагогов, оказались услышанными», — председатель пензенского регионального отделения «Союза женщин России» Ольга Чистякова.

Помощь в создании условий для инклюзивного образования «Союз женщин России» оказывает и городской школе № 9. Специалисты этой общественной организации всегда откликаются на индивидуальные просьбы, например, от ветеранов или малообеспеченных семей, сообщает телеканал «Экспресс».

Источник фотографии: скриншот — http://tv-express.ru/sobitiya/penzenskij-soyuz-zhencshin-rossii-pomog-shkole-s-sovremennym-oborudovaniem.
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25.12.2020 05:13
Как живет и с кем дружит главный символ Нового года
23.12.2020 05:12
Тринадцать праздников без снега. Каким был Новый год в Пензе за последние 20 лет
21.12.2020 05:00
С урока – на бал: пензенский преподаватель совмещает работу с ведением праздников и блогингом
18.12.2020 20:56
Как завести машину в мороз. Зимние лайфхаки для автолюбителей
18.12.2020 05:17
Мифы зимней эксплуатации машин
14.12.2020 22:34
Стоимость проезда от Заречного до Пензы повысилась, но властям об этом не сказали
14.12.2020 14:57
Лучший друг детворы: молодой Дед Мороз рассказал о своей работе
11.12.2020 20:15
Как выживают пензенские фитнес-центры и что ожидает их в будущем
03.12.2020 17:21
Юрий Осколков объяснил, почему Пенза не получила субсидии на авиаперевозки
27.11.2020 10:58
Что страшнее – грипп или коронавирус. Мнение пензенского врача
26.11.2020 06:10
Главные мифы о лечении и заражении коронавирусом. Комментарий врача из Пензы
25.11.2020 11:12
Куда движется пензенское плавание
25.11.2020 10:35
Когда завершат реконструкцию главного парка Заречного и как он выглядит сейчас. ФОТО
24.11.2020 13:02
Где лучше жить: Пенза VS районы области
24.11.2020 08:01
«Пенза-Пресс» выяснило подробности трагедии с утонувшим в реке мальчиком
23.11.2020 17:30
Все в онлайн: почему у бизнесменов не получается продавать в интернете
20.11.2020 09:12
«Как будто меня не существует». Пензячка 20 лет борется за легальную жизнь
19.11.2020 16:20
Красивые и спортивные. Как часто девушки пишут пензенским «плейбоям»
16.11.2020 15:45
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13.11.2020 15:10
Почему из пензенских аптек исчезли «Арбидол» и «Цефтриаксон»
09.11.2020 18:44
Насколько «ТикТок» популярен в Пензе и стоит ли в нем регистрироваться
06.11.2020 16:35
Жизнь, отданная регби. Олегу Балашову - 75
06.11.2020 15:47
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29.10.2020 17:17
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