В Пензе «Союз женщин России» помог школе с современным оборудованием

Большой подарок региональное отделение «Союза женщин России» преподнесло одной из пензенских школ. Что поможет усовершенствовать там учебный процесс?

Не по очереди, а все вместе. Теперь ученики 6 класса школы № 27 могут изучать информатику с использованием самых современных программ. Они рассчитаны в том числе и на ребятишек, у которых есть нарушения по слуху и зрению.

«В нашей школе обучаются 59 детей-инвалидов, и все они имеют равные возможности. Но техника, которая была поставлена в 2007 году, уже не поддерживает современное программное обеспечение. Поэтому поставка новых компьютеров внесла значительный вклад в развитие инклюзивного образования в нашей школе», — сообщила директор средней школы № 27 г. Пензы Елена Марина.

12 новых компьютеров для школьников приобрело региональное отделение союза женщин России в рамках акции «Мир без границ». Технику выбирали с педагогами.

«Все совместно, потому что им работать на этой технике. Они работают с нашими детьми. Естественно, что все желания, которые были у педагогов, оказались услышанными», — председатель пензенского регионального отделения «Союза женщин России» Ольга Чистякова.

Помощь в создании условий для инклюзивного образования «Союз женщин России» оказывает и городской школе № 9. Специалисты этой общественной организации всегда откликаются на индивидуальные просьбы, например, от ветеранов или малообеспеченных семей, сообщает телеканал «Экспресс».