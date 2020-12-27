Перед праздниками жителям Пензенской области напомнили о правилах пожарной безопасности

Сотрудники ГУ МЧС России по Пензенской области, представители всероссийского добровольного пожарного общества и школьники организовали акцию «Безопасный Новый год».

«Дружина юных пожарных из второго лицея раздавала памятки пензенцам о соблюдении правил пожарной безопасности в новогодний период. Главная задача нашего мероприятия, которое проводится ежегодно на протяжении многих лет, состоит в том, чтобы донести до взрослых значимость безопасного проведения Нового года, чтобы с каникул все вернулись живыми и здоровыми», — сообщила начальник отдела Пензенского областного отделения ВДПО Ирина Егорова.

В ходе рейда юные помощники пожарных напомнили пензенцам о необходимости быть внимательными при эксплуатации электроприборов, новогодних гирлянд и использовании пиротехнических изделий, сообщает телеканал «Экспресс».