Студентка пензенского университета рассказала о разработке, на который получила грант

Студентка Пензенского государственного университета Ярослава Тимирбаева рассказала о своем изобретении, на который получила президентский грант.

Электрохимический датчик, который отслеживает уровень антиоксидантов в веществе, — разработка студентки ПГУ Ярославы Тимирбаевой, которая по точности показаний превосходит имеющиеся на рынке аналоги. Не так давно на данную модель был оформлен патент. Кроме того, девушка подтвердила свое право на президентский грант, который получают юноши и девушки проявившие выдающиеся способности. Она удостоилась его еще на первом курсе.

«Я получила этот грант по науке, но мне необходимо его подтверждать хорошей успеваемостью, то есть там не должно быть никаких задолженностей. Естественно, его я подтверждаю и дополнительными достижениями в научных конференциях, всевозможных конкурсах», — рассказала студентка ПГУ Ярослава Тимирбаева.

Причем начинать это делать нужно уже в школе. Кроме Ярославы Тимирбаевой, таких грантополучателей в Пензенском госуниверситете еще 4 человека.

«Еще в школьные времена она принимала участие в олимпиаде. Стала призером данной олимпиады и соответственно попала в определенный информационный ресурс победителей всероссийских олимпиад всероссийских. Ей дали возможность получать данный вид гранта, заключили соглашение, ежемесячно работает над ним», — добавила начальник сектора научно-исследовательской работы студентов ПГУ Ольга Филенкова.

Еще одно изобретение Ярославы и ее команды — микробный топливный элемент, который позволяет практически из ничего, а точнее, из находящихся в жидкости микроорганизмов, получать электрическую энергию. Он пока в стадии разработки. Кстати, с этого года на президентский грант могут рассчитывать не только бакалавры, как прежде, но и магистранты. Размер ежемесячной выплаты составляет 20 тысяч рублей, сообщает телеканал «Экспресс».