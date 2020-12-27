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27.12.2020г.
Студентка пензенского университета рассказала о разработке, на который получила грант

Студентка пензенского университета рассказала о разработке, на который получила грант

Вс, 27.12.20 18:59
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Студентка Пензенского государственного университета Ярослава Тимирбаева рассказала о своем изобретении, на который получила президентский грант.

Электрохимический датчик, который отслеживает уровень антиоксидантов в веществе, — разработка студентки ПГУ Ярославы Тимирбаевой, которая по точности показаний превосходит имеющиеся на рынке аналоги. Не так давно на данную модель был оформлен патент. Кроме того, девушка подтвердила свое право на президентский грант, который получают юноши и девушки проявившие выдающиеся способности. Она удостоилась его еще на первом курсе.

«Я получила этот грант по науке, но мне необходимо его подтверждать хорошей успеваемостью, то есть там не должно быть никаких задолженностей. Естественно, его я подтверждаю и дополнительными достижениями в научных конференциях, всевозможных конкурсах», — рассказала студентка ПГУ Ярослава Тимирбаева.

Причем начинать это делать нужно уже в школе. Кроме Ярославы Тимирбаевой, таких грантополучателей в Пензенском госуниверситете еще 4 человека.

«Еще в школьные времена она принимала участие в олимпиаде. Стала призером данной олимпиады и соответственно попала в определенный информационный ресурс победителей всероссийских олимпиад всероссийских. Ей дали возможность получать данный вид гранта, заключили соглашение, ежемесячно работает над ним», — добавила начальник сектора научно-исследовательской работы студентов ПГУ Ольга Филенкова.

Еще одно изобретение Ярославы и ее команды — микробный топливный элемент, который позволяет практически из ничего, а точнее, из находящихся в жидкости микроорганизмов, получать электрическую энергию. Он пока в стадии разработки. Кстати, с этого года на президентский грант могут рассчитывать не только бакалавры, как прежде, но и магистранты. Размер ежемесячной выплаты составляет 20 тысяч рублей, сообщает телеканал «Экспресс».

Источник фотографии: скриншот — https://pnzgu.ru/news/2020/12/25/15204548.
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25.12.2020 05:13
Как живет и с кем дружит главный символ Нового года
23.12.2020 05:12
Тринадцать праздников без снега. Каким был Новый год в Пензе за последние 20 лет
21.12.2020 05:00
С урока – на бал: пензенский преподаватель совмещает работу с ведением праздников и блогингом
18.12.2020 20:56
Как завести машину в мороз. Зимние лайфхаки для автолюбителей
18.12.2020 05:17
Мифы зимней эксплуатации машин
14.12.2020 22:34
Стоимость проезда от Заречного до Пензы повысилась, но властям об этом не сказали
14.12.2020 14:57
Лучший друг детворы: молодой Дед Мороз рассказал о своей работе
11.12.2020 20:15
Как выживают пензенские фитнес-центры и что ожидает их в будущем
03.12.2020 17:21
Юрий Осколков объяснил, почему Пенза не получила субсидии на авиаперевозки
27.11.2020 10:58
Что страшнее – грипп или коронавирус. Мнение пензенского врача
26.11.2020 06:10
Главные мифы о лечении и заражении коронавирусом. Комментарий врача из Пензы
25.11.2020 11:12
Куда движется пензенское плавание
25.11.2020 10:35
Когда завершат реконструкцию главного парка Заречного и как он выглядит сейчас. ФОТО
24.11.2020 13:02
Где лучше жить: Пенза VS районы области
24.11.2020 08:01
«Пенза-Пресс» выяснило подробности трагедии с утонувшим в реке мальчиком
23.11.2020 17:30
Все в онлайн: почему у бизнесменов не получается продавать в интернете
20.11.2020 09:12
«Как будто меня не существует». Пензячка 20 лет борется за легальную жизнь
19.11.2020 16:20
Красивые и спортивные. Как часто девушки пишут пензенским «плейбоям»
16.11.2020 15:45
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13.11.2020 15:10
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09.11.2020 18:44
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06.11.2020 16:35
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06.11.2020 15:47
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29.10.2020 17:17
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27.10.2020 17:45
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