Жителю Пензы грозит наказание за махинацию с квартирой

64-летний житель Пензы может угодить за решетку. Обманом он заставил своего знакомого подписать нотариально заверенную доверенность о продаже 1/2 части квартиры.

Деньги злоумышленник, естественно, не вернул. Речь идет о сумме порядка 350 тысяч рублей.

«Мужчина вину свою признал и в содеянном раскаялся. С его слов, потерпевшего он знал давно, так как работал с ним на одном предприятии в Пензе», — рассказала старший следователь отдела по расследованию преступлений ОП № 1 СУ УМВД России по г. Пензе Елена Селезнева.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, сообщает телеканал «Экспресс».