Жителю Пензы грозит наказание за махинацию с квартирой

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Деньги злоумышленник, естественно, не вернул. Речь идет о сумме порядка 350 тысяч рублей.
«Мужчина вину свою признал и в содеянном раскаялся. С его слов, потерпевшего он знал давно, так как работал с ним на одном предприятии в Пензе», — рассказала старший следователь отдела по расследованию преступлений ОП № 1 СУ УМВД России по г. Пензе Елена Селезнева.
Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, сообщает телеканал «Экспресс».