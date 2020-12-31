Генеральный директор медиахолдинга «Экспресс» поздравил пензенцев с наступающим Новым годом

«Уважаемые жители Пензенской области! Коллектив медиахолдинга «Экспресс» искренне поздравляет вас с праздником, полным волшебства и надежд - наступающим Новым годом!

Уходящий год был трудным, он заставил всех пересмотреть свои ценности и жизненные ориентиры. Пензенские медики, волонтеры и другие неравнодушные люди прикладывали все усилия для борьбы с коронавирусом, решали стоящие перед нами задачи. И я хочу поблагодарить всех вас за старания, добросовестный труд и преданность своему делу. Не могу не отметить и журналистов, которые тоже не оставались в стороне, а самоотверженно освещали все этапы пандемии, ходили в лаборатории, общались с врачами, с больными, чтобы жители региона были в курсе событий.

Этот год показал, что медиахолдинг «Экспресс» - настоящая команда, которой не страшны никакие трудности. Каждая структура компании работала слажено и ответственно. Журналисты телеканала «Экспресс», информационного агентства «Пенза-Пресс» и радио «Экспресс» получали награды за свой труд и знаки отличия.

В 2021 году мы продолжим совершенствоваться, будем запускать новые проекты для наших зрителей, читателей и слушателей. Жителей Пензенской области ждет много приятных сюрпризов. Мы ожидаем в новом году только хороших новостей. И мы продолжим идти вперед с твердой уверенностью в том, что мы сделаем все возможное для того, чтобы намеченное осуществилось.

Пусть Новый год принесет в вашу жизнь много приятных событий, душевный покой, тепло и уверенность в завтрашнем дне! Пусть близкие, родные и друзья всегда будут поддержкой, а все плохое останется в прошлом!» - сказал Виктор Рубцов.