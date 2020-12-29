print_r(EVAL)
Class: None | Type: Unknow | Function: eval
File: /var/www/www-root/data/www/penza-press.ru/functions/func.common.php(147) : eval()'d code line 37
Array
(
    [temp] => -11
    [weatherType] => облачно
    [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/ovc.png
)
Погода
облачно
-11 оС
10:43
29.12.2020г.
Законны ли ночные вечеринки в клубах Пензы

Законны ли ночные вечеринки в клубах Пензы

Вт, 29.12.20 03:00
Просмотров: 798
В Пензенской области — непростая эпидемиологическая обстановка. Из-за этого режим повышенной готовности продлили до 15 января включительно, а значит работать после 23:00 общепиты все еще не могут. Но все ли пензенские заведения готовы соблюдать требования?

Журналист информагентства позвонил в несколько баров и ресторанов с просьбой арендовать у них помещение в новогоднюю ночь. Один из общепитов на ул. Московской заинтересовался предложением.

— Можно у вас арендовать помещение на новогоднюю ночь? — спросил журналист.

— Вы хотите [арендовать] на целую ночь? — ответили в баре.

— Где-то с 12 ночи до 4 часов утра.

Мужчина не дал ответа, но попросил оставить номер телефона.

На этом беседа завершилась. В остальных общепитах сказали, что не готовы принять предложение корреспондента, так как в регионе на работу кафе, баров и ресторанов после 23:00 распространяется запрет.

Менее благополучно обстоит ситуация с пензенскими ночными клубами. На сайтах некоторых из них предлагают различные новогодние вечеринки, но без указания времени. Журналист выяснил, можно ли забронировать у них столик в новогоднюю ночь после 23:00.

В первую очередь, он позвонил в ночной клуб на проспекте Победы. Его заинтересовало одно из новогодних мероприятий, которое планируют провести 31 декабря.

— В какое время можно прийти на [название вечеринки]? — спросил журналист.

— Ну, мы с восьми открываемся, — ответили по телефону.

— Можно забронировать столик на час ночи?

— Я думаю, что можно, но вам лучше поговорить с администратором, просто она решает все эти вопросы.

В конце разговора молодой человек попросил приехать в клуб, чтобы обсудить оплату столика, так как, по его словам, такие вопросы по телефону не решаются.

В одном из клубов в Арбеково по телефону рассказали, что все вопросы нужно обсудить на месте, но они работают ежедневно с 10 часов вечера. Если они открыты всего один час, то есть до 23:00, значит требования постановления не нарушают. Но верится в это с трудом.

В клубе на улице Чехова сообщили, что не знают, будут ли принимать гостей в новогоднюю ночь.

«Позвоните через пару дней. Мы как раз уточняем это вопрос», — ответили в клубе.

Уточнять здесь нечего. Работать после 23:00 запрещено не только общепитам, но и ночным клубам. Это подтвердила пресс-секретарь пензенского управления Роспотребнадзора Вера Быкова.

«Ну, конечно, они [ночные клубы] не должны работать после одиннадцати вечера», — пояснила она.

Для того, чтобы не спровоцировать рост заражений Covid-19, руководителям заведений, намеренных работать после 23:00, стоит отказаться от этой идеи. Ведь речь идет не только о соблюдении формальностей, но и о здоровье и жизни пензенцев.

Роспотребнадзор рекомендует провести новогодние праздники дома, в кругу семьи. Россиянам советуют не посещать мероприятия в закрытых помещениях, избегать массовых скоплений людей, воздержаться от поездок за границу, соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, а также использовать для дезинфекции антисептические средства.

Источник фотографии: https://pixabay.com/ru/photos/дискотека-ночной-клуб-танец-345118/ и из архива "Пенза-Пресс"
Читайте также:
В Лопатино сгорел дом. Есть погибший
10:00
В Пензенскую область поступила еще одна партия вакцины от коронавируса
09:47
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

«Он - простой терновский парень». Эксклюзивное интервью с футболистом Германом Онугхой
25.12.2020 05:13
Как живет и с кем дружит главный символ Нового года
23.12.2020 05:12
Тринадцать праздников без снега. Каким был Новый год в Пензе за последние 20 лет
21.12.2020 05:00
С урока – на бал: пензенский преподаватель совмещает работу с ведением праздников и блогингом
18.12.2020 20:56
Как завести машину в мороз. Зимние лайфхаки для автолюбителей
18.12.2020 05:17
Мифы зимней эксплуатации машин
14.12.2020 22:34
Стоимость проезда от Заречного до Пензы повысилась, но властям об этом не сказали
14.12.2020 14:57
Лучший друг детворы: молодой Дед Мороз рассказал о своей работе
11.12.2020 20:15
Как выживают пензенские фитнес-центры и что ожидает их в будущем
03.12.2020 17:21
Юрий Осколков объяснил, почему Пенза не получила субсидии на авиаперевозки
27.11.2020 10:58
Что страшнее – грипп или коронавирус. Мнение пензенского врача
26.11.2020 06:10
Главные мифы о лечении и заражении коронавирусом. Комментарий врача из Пензы
25.11.2020 11:12
Куда движется пензенское плавание
25.11.2020 10:35
Когда завершат реконструкцию главного парка Заречного и как он выглядит сейчас. ФОТО
24.11.2020 13:02
Где лучше жить: Пенза VS районы области
24.11.2020 08:01
«Пенза-Пресс» выяснило подробности трагедии с утонувшим в реке мальчиком
23.11.2020 17:30
Все в онлайн: почему у бизнесменов не получается продавать в интернете
20.11.2020 09:12
«Как будто меня не существует». Пензячка 20 лет борется за легальную жизнь
19.11.2020 16:20
Красивые и спортивные. Как часто девушки пишут пензенским «плейбоям»
16.11.2020 15:45
Никому мы не нужны: жители дома в центре Пензы боятся не дожить до расселения
13.11.2020 15:10
Почему из пензенских аптек исчезли «Арбидол» и «Цефтриаксон»
09.11.2020 18:44
Насколько «ТикТок» популярен в Пензе и стоит ли в нем регистрироваться
06.11.2020 16:35
Жизнь, отданная регби. Олегу Балашову - 75
06.11.2020 15:47
Как сшить оригинальные маски своими руками. Мастер-класс
29.10.2020 17:17
Парадокс 21 века: жительница Пензы рассказала, что 68 лет живет без воды и туалета
27.10.2020 17:45
Пензенская «Лагуна-УОР»: новый поход за «золотом» и Кубком
27.10.2020 12:12
Зачем мужчины красят ногти и насколько это популярно в Пензе
21.10.2020 15:22
«Университет-Визит»: аппетит повышается
16.10.2020 15:04
«Он - простой терновский парень». Эксклюзивное интервью с футболистом Германом Онугхой
25.12.2020 05:13
Как живет и с кем дружит главный символ Нового года
23.12.2020 05:12
Тринадцать праздников без снега. Каким был Новый год в Пензе за последние 20 лет
21.12.2020 05:00
С урока – на бал: пензенский преподаватель совмещает работу с ведением праздников и блогингом
18.12.2020 20:56
Как завести машину в мороз. Зимние лайфхаки для автолюбителей
18.12.2020 05:17
Мифы зимней эксплуатации машин
14.12.2020 22:34
Стоимость проезда от Заречного до Пензы повысилась, но властям об этом не сказали
14.12.2020 14:57
Лучший друг детворы: молодой Дед Мороз рассказал о своей работе
11.12.2020 20:15
Как выживают пензенские фитнес-центры и что ожидает их в будущем
03.12.2020 17:21
Юрий Осколков объяснил, почему Пенза не получила субсидии на авиаперевозки
27.11.2020 10:58
Что страшнее – грипп или коронавирус. Мнение пензенского врача
26.11.2020 06:10
Главные мифы о лечении и заражении коронавирусом. Комментарий врача из Пензы
25.11.2020 11:12
Куда движется пензенское плавание
25.11.2020 10:35
Когда завершат реконструкцию главного парка Заречного и как он выглядит сейчас. ФОТО
24.11.2020 13:02
Где лучше жить: Пенза VS районы области
24.11.2020 08:01
«Пенза-Пресс» выяснило подробности трагедии с утонувшим в реке мальчиком
23.11.2020 17:30
Все в онлайн: почему у бизнесменов не получается продавать в интернете
20.11.2020 09:12
«Как будто меня не существует». Пензячка 20 лет борется за легальную жизнь
19.11.2020 16:20
Красивые и спортивные. Как часто девушки пишут пензенским «плейбоям»
16.11.2020 15:45
Никому мы не нужны: жители дома в центре Пензы боятся не дожить до расселения
13.11.2020 15:10
Почему из пензенских аптек исчезли «Арбидол» и «Цефтриаксон»
09.11.2020 18:44
Насколько «ТикТок» популярен в Пензе и стоит ли в нем регистрироваться
06.11.2020 16:35
Жизнь, отданная регби. Олегу Балашову - 75
06.11.2020 15:47
Как сшить оригинальные маски своими руками. Мастер-класс
29.10.2020 17:17
Парадокс 21 века: жительница Пензы рассказала, что 68 лет живет без воды и туалета
27.10.2020 17:45
Пензенская «Лагуна-УОР»: новый поход за «золотом» и Кубком
27.10.2020 12:12
Зачем мужчины красят ногти и насколько это популярно в Пензе
21.10.2020 15:22
«Университет-Визит»: аппетит повышается
16.10.2020 15:04

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс