Законны ли ночные вечеринки в клубах Пензы

Журналист информагентства позвонил в несколько баров и ресторанов с просьбой арендовать у них помещение в новогоднюю ночь. Один из общепитов на ул. Московской заинтересовался предложением.

— Можно у вас арендовать помещение на новогоднюю ночь? — спросил журналист.

— Вы хотите [арендовать] на целую ночь? — ответили в баре.

— Где-то с 12 ночи до 4 часов утра.

Мужчина не дал ответа, но попросил оставить номер телефона.

На этом беседа завершилась. В остальных общепитах сказали, что не готовы принять предложение корреспондента, так как в регионе на работу кафе, баров и ресторанов после 23:00 распространяется запрет.

Менее благополучно обстоит ситуация с пензенскими ночными клубами. На сайтах некоторых из них предлагают различные новогодние вечеринки, но без указания времени. Журналист выяснил, можно ли забронировать у них столик в новогоднюю ночь после 23:00.

В первую очередь, он позвонил в ночной клуб на проспекте Победы. Его заинтересовало одно из новогодних мероприятий, которое планируют провести 31 декабря.

— В какое время можно прийти на [название вечеринки]? — спросил журналист.

— Ну, мы с восьми открываемся, — ответили по телефону.

— Можно забронировать столик на час ночи?

— Я думаю, что можно, но вам лучше поговорить с администратором, просто она решает все эти вопросы.

В конце разговора молодой человек попросил приехать в клуб, чтобы обсудить оплату столика, так как, по его словам, такие вопросы по телефону не решаются.

В одном из клубов в Арбеково по телефону рассказали, что все вопросы нужно обсудить на месте, но они работают ежедневно с 10 часов вечера. Если они открыты всего один час, то есть до 23:00, значит требования постановления не нарушают. Но верится в это с трудом.

В клубе на улице Чехова сообщили, что не знают, будут ли принимать гостей в новогоднюю ночь.

«Позвоните через пару дней. Мы как раз уточняем это вопрос», — ответили в клубе.

Уточнять здесь нечего. Работать после 23:00 запрещено не только общепитам, но и ночным клубам. Это подтвердила пресс-секретарь пензенского управления Роспотребнадзора Вера Быкова.

«Ну, конечно, они [ночные клубы] не должны работать после одиннадцати вечера», — пояснила она.

Для того, чтобы не спровоцировать рост заражений Covid-19, руководителям заведений, намеренных работать после 23:00, стоит отказаться от этой идеи. Ведь речь идет не только о соблюдении формальностей, но и о здоровье и жизни пензенцев.

Роспотребнадзор рекомендует провести новогодние праздники дома, в кругу семьи. Россиянам советуют не посещать мероприятия в закрытых помещениях, избегать массовых скоплений людей, воздержаться от поездок за границу, соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, а также использовать для дезинфекции антисептические средства.