Иван Белозерцев рассказал, как встретит Новый год

Губернатор Иван Белозерцев 28 декабря на пресс-конференции по итогам года ответил на ряд личных вопросов. В частности, рассказал, как планирует встретить Новый год.





«Всегда отмечаю Новый год дома, в кругу семьи. Обычно родственники приходят, соседи, но в этот раз четыре-шесть человек будет и все. Искренне хочу, чтобы заболевших не было среди родственников в том числе. Хочу показывать пример всем», - ответил Иван Белозерцев.



Напомним, ранее на брифинге информагентства «Пенза-Пресс» начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора региона Михаил Баев призвал жителей провести Новый год дома в небольшой компании. При недомогании лучше не посещать гостей.

Трансляция пресс-конференции губернатора (0+) организована «ВКонтакте», она доступна по ссылке.