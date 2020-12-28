Пензячка лишилась денег, попытавшись сделать другу интим-сюрприз

Жительница Пензы хотела порадовать друга, заказав для него интим-услуги, но попалась на уловку мошенников и потеряла 13 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, соответствующее объявление девушка нашла ночью на одном из сайтов. Она захотела заказать «подругу на ночь» для своего знакомого в качестве новогоднего сюрприза.

Потенциальная поставщица интим-услуг сказала, что готова выполнить заказ только при условии полной предоплаты за работу и страховку. Пензячка перечислила деньги и отправилась за «подарком» для друга, однако на месте встречи ее никто не ждал. Обманщица не отвечала на звонки, и девушка поняла, что попалась на уловку мошенников.

«О подобных способах обмана девушка была осведомлена. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - добавили в ведомстве.

К слову, само занятие проституцией является административным правонарушением, а вовлечение в такую деятельность и его организация влекут уголовную ответственность.