В Пензенской области создадут центры для спасающихся от тиранов женщин

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«Больно, когда мужчина употребляет спиртное и начинает задирать жену, детей. Как их защитить? Могут быть разные подходы. Полиция. Она сразу не приедет. Или приедет и уедет, а через час этот мужчина опять начинает издеваться. А утром начинает себя корить за сделанное. Таких людей нужно лечить. Чтобы женщине было куда в такой ситуации уйти из дома, потому что не всегда к соседке и к родственникам побежишь, нужно создать центры, в которых она сможет побыть несколько суток», - подчеркнул Иван Белозерцев.
Губернатор отметил, что этим вопросом поручил заняться зампреду и минфину. Он особо подчеркнул, что такие центры должны быть анонимными.
Напомним, трансляция пресс-конференции губернатора (0+) организована в соцсети «ВКонтакте», она доступна по ссылке.