В Пензенской области создадут центры для спасающихся от тиранов женщин

В Пензенской области уже в первом полугодии 2021 года планируют приступить к реализации проекта помощи женщинам, столкнувшимся с домашним насилием. В специальных центрах вместе с детьми они смогут укрыться от мужей, которые ведут себя неадекватно под влиянием алкоголя, или в других сложных случаях.





«Больно, когда мужчина употребляет спиртное и начинает задирать жену, детей. Как их защитить? Могут быть разные подходы. Полиция. Она сразу не приедет. Или приедет и уедет, а через час этот мужчина опять начинает издеваться. А утром начинает себя корить за сделанное. Таких людей нужно лечить. Чтобы женщине было куда в такой ситуации уйти из дома, потому что не всегда к соседке и к родственникам побежишь, нужно создать центры, в которых она сможет побыть несколько суток», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Губернатор отметил, что этим вопросом поручил заняться зампреду и минфину. Он особо подчеркнул, что такие центры должны быть анонимными.

Напомним, трансляция пресс-конференции губернатора (0+) организована в соцсети «ВКонтакте», она доступна по ссылке.