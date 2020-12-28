Белозерцев рассказал, когда приступят к строительству новой школы в Спутнике

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 28 декабря в ходе пресс-конференции (0+) ответил на вопрос представителей СМИ о реализации проекта по строительству дороги в Терновке и о строительстве школы в Спутнике.





«Микрорайон развивается, строится, там много молодежи, транспортная проблема возникает. Не зря приступили к расширению дороги через Бригадирский мост. Сейчас приступили ко второму этапу. Мы активно работаем по этому вопросу. Все остальные дороги объездные – по ним сейчас готовится проект, экспертиза. Как только завершим Бригадирский путепровод, сразу будем приступать к реализации других проектов. Держим вопрос на контроле», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Говоря о новой школе в Спутнике, глава региона отметил, что проектно-сметная документация готова, стоимость реализации – около 2 млрд рублей.

«Планируется выделение средств с января 2022 года. Надеюсь, что все-таки начнем в 2021 году, что сможем подвинуть сроки», - добавил он.

Напомним, трансляцию (0+) пресс-конференции губернатора «ВКонтакте» можно посмотреть ЗДЕСЬ.