Пенза и Сердобский район - лидеры в суточном антирейтинге по коронавирусу

В оперштабе по борьбе с распространением коронавируса в Пензенской области сообщили, в каких районах зарегистрированы новые случаи заболевания по состоянию на 28 декабря.

За сутки диагноз подтвердился у 197 жителей региона. Из них 91 - жители Пензы, 39 - Сердобского района, 13 - Нижнеломовского, 12 - Сосновоборского.

Одиннадцать пациентов зарегистрировали в Бессоновском районе, по семь - в Пензенском и Мокшанском, пять - в Заречном, четыре - в Шемышейском районе, три - в Кузнецком, два - в Городищенском, по одному - Каменском, Иссинском и Лунинском районах.

Среди пациентов есть 35 детей от 9 до 17 лет.

Находятся под наблюдением 7646 человек, снято с него – 58500. Суммарный охват тестированием на COVID-19 – 42,46% населения региона.

Напомним, режим повышенной готовности в регионе продлили до 15 января. Пензенцев по-прежнему просят не пренебрегать правилами профилактики для того, чтобы снизить риски заражения.