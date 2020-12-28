«Я не возражаю» - Белозерцев о приоритетном праве журналистов на вакцину от коронавируса

28 декабря губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ответил на вопрос председателя регионального отделения Союза журналистов России Павла Шишкина о возможности включения журналистов в число профессий, которые имеют приоритетное право на вакцинацию от коронавируса.





Павел Шишкин подчеркнул, что профессия журналиста – очень контактная, и спросил, возможно ли включить представителей СМИ в список вакцинируемых в первую очередь.

Губернатор проинформировал участников пресс-конференции о том, что в ближайшее время планируется поступление в регион еще тысячи доз вакцины, в настоящее время от коронавируса привили около 960 человек. Также Иван Белозерцев отметил, что около 30% жителей Пензенской области уже имеют антитела, а значит, не нуждаются в вакцине.

«Отвечая на ваш вопрос – я не возражаю. Журналисты действительно активно посещают объекты здравоохранения и другие», - сказал Иван Белозерцев.

Напомним, трансляцию пресс-конференции губернатора (0+) «ВКонтакте» можно посмотреть ЗДЕСЬ.