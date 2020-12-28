На ремонт кузнецкого морга потратят 40 млн рублей

На ремонт патологоанатомического отделения морга в городе Кузнецке выделят деньги из бюджета Пензенской области.

Об этом сообщил глава региона Иван Белозерцев во время пресс-конференции по итогам 2020 года. На обновление морга планируют потратить 40 млн рублей. Также губернатор добавил, что в кузнецкой межрайонной больнице продолжают строить хирургический корпус.

Ранее Иван Белозерцев, отвечая на вопрос журналиста, сообщил, что в Каменской районной больнице планируют отремонтировать первичное звено уже в 2021 году. Трансляция (0+) пресс-конференции губернатора организована «ВКонтакте», она доступна по ссылке.