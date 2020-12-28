В Пензенской области могут провести соцопрос по переводу часов

Губернатор Иван Белозерцев 28 декабря вновь прокомментировал вопрос перевода часов в регионе. Такие обращения, отметил представитель одного из информационных агентств, поступают.





«Официального опроса по переводу времени мы не проводили, но некоторые информационные агентства проводили, и мы проанализировали количество обращений по этому вопросу в адрес власти. Такие обращения единичные. Возможно, у кого-то они связаны с работой. Кому-то тяжело, но абсолютное большинство считает, что этого делать не надо», - ответил Иван Белозерцев.

Он добавил, что можно провести опрос в следующем году.

«Я подумаю, как это сделать. Если за перевод будет большинство людей, то его можно сделать», - сказал глава региона.

Трансляцию пресс-конференции губернатора (0+) «ВКонтакте» можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Напомним, ранее ИА «Пенза-Пресс» проводило круглый стол по вопросам перевода времени с привлечением экспертов.