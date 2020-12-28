Обеспечат ли транспортом районные учреждения культуры Пензенской области

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«Посмотрим по бюджету. В советское время работники культуры приезжали на автобусе «ПАЗ», в поле давали концерты небольшие, было очень интересно. У нас много людей занимается в этих коллективах, важно, чтобы они могли делиться исполнительским мастерством. Мы ремонтировали сельские дома культуры. Посмотрим, если будет возможность, будем закупать транспорт, переарендовать. Я пометил себе этот вопрос, все будет зависеть от бюджета», - рассказал Иван Белозерцев.
Напомним, трансляцию пресс-конференции губернатора (0+) в соцсети «ВКонтакте» можно посмотреть ЗДЕСЬ.