Обеспечат ли транспортом районные учреждения культуры Пензенской области

28 декабря губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал, планируется ли комплексное обеспечение учреждений культуры региона транспортом.





«Посмотрим по бюджету. В советское время работники культуры приезжали на автобусе «ПАЗ», в поле давали концерты небольшие, было очень интересно. У нас много людей занимается в этих коллективах, важно, чтобы они могли делиться исполнительским мастерством. Мы ремонтировали сельские дома культуры. Посмотрим, если будет возможность, будем закупать транспорт, переарендовать. Я пометил себе этот вопрос, все будет зависеть от бюджета», - рассказал Иван Белозерцев.

Напомним, трансляцию пресс-конференции губернатора (0+) в соцсети «ВКонтакте» можно посмотреть ЗДЕСЬ.

