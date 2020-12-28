Губернатор рассказал, как проведет 10 дней новогодних каникул

Губернатор Иван Белозерцев 28 декабря на пресс-конференции по итогам года (0+) ответил на вопрос о том, как планирует провести новогодние каникулы.





«Каждый день буду выходить на работу, но не будем планировать больших мероприятий. Сегодня на опершатбе рекомендовал не проводить больших мероприятий, не приглашать людей, не участвовать в них без крайней необходимости. Надо на праздничные дни больше быть дома, на свежем воздухе, чтобы было меньше контактов. Я переживаю, чтобы после праздников у нас показатели по заболеваемости коронавирусом не начали расти. Меня это сильно тревожит. Я слушаю доклады министра и зампреда по заболеваемости. Планирую 4-5 числа в Белинском районе принять участие в открытии молочного комплекса. Мне нужно на начало января сбавить активность, никто не мешает управлять в дистанционном формате. Крупным приятий не планируем, а работать будем», - сказал глава региона.



Напомним, ранее губернатор рассказал, как будет отмечать Новый год. Трансляцию (0+) пресс-конференции можно посмотреть здесь.