В поселке Мичуринский появится новая школа

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 28 декабря в ходе пресс-конференции (0+) ответил на вопрос о новой школе в поселке Мичуринский.
Глава региона пояснил, что в населенном пункте планируют ввести в эксплуатацию школу на 225 мест к концу 2021 года.
«Проектная документация готова, проходит экспертизу. На строительство школы в общей сложности выделено более 300 млн рублей», - отмечается в Telegram-канале облправительства.
Напомним, трансляцию пресс-конференции губернатора «ВКонтакте» можно посмотреть ЗДЕСЬ.