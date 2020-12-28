В поселке Мичуринский появится новая школа

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 28 декабря в ходе пресс-конференции (0+) ответил на вопрос о новой школе в поселке Мичуринский.

Глава региона пояснил, что в населенном пункте планируют ввести в эксплуатацию школу на 225 мест к концу 2021 года.

«Проектная документация готова, проходит экспертизу. На строительство школы в общей сложности выделено более 300 млн рублей», - отмечается в Telegram-канале облправительства.

Напомним, трансляцию пресс-конференции губернатора «ВКонтакте» можно посмотреть ЗДЕСЬ.