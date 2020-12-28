Белозерцев рассказал, как в Пензенской области борются с ростом цен на продукты

28 декабря губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ответил на вопрос журналиста о повышении цен на продукты.





Глава региона отметил, что проблема актуальна во всех регионах страны, на нее обращал внимание президент Владимир Путин, он давал поручение правительству разобраться в сложившейся ситуации.

«Что касается Пензенской области, то, честно говоря, за последние 10 лет цены на основные продукты питания у нас были одними из самых низких в ПФО. Что касается повышения цен на яйца, сахар – у нас тоже это произошло. Повышение цены на сахар по сравнению с 2018 годом некритичное – около 7-8%», - сообщил Иван Белозерцев.

Также он рассказал, как в регионе борются с ростом цен: открывают ярмарки шаговой доступности, на которых можно приобрести продукцию от производителя, минуя посредников. Соответственно, цена – значительно ниже.

«Это выгодно и производителю, и покупателю», - подчеркнул глава региона.

Напомним, трансляция пресс-конференции (0+) по-прежнему доступна в соцсети «ВКонтакте». Посмотреть ее можно, перейдя по ссылке.